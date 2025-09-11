A vereadora Aava Santiago (PSDB) protocolou, na noite desta quarta-feira (10), uma representação no Conselho de Ética da Câmara de Goiânia contra o vereador Sargento Novandir (MDB). A tucana aponta que o emedebista quebrou o decoro parlamentar a partir de “uma série de episódios de intimidação e ofensas pessoais, com agravante de violência política de gênero”.\nOs episódios que motivaram a reação de Aava ocorreram nas duas últimas sessões ordinárias do Legislativo da capital. Na terça-feira (9), após debate acalorado em plenário, Novandir deixou o assento que costuma ocupar no outro lado do plenário e sentou-se ao lado dela, “em uma clara tentativa de desestabilizá-la”.\nEla relata que voltou a ser intimidada no dia seguinte, enquanto assinava a folha de frequência. A peça relata que o parlamentar intensificou sua postura “coercitiva”, “aproximando-se tanto que quase tocou fisicamente a vereadora, a ponto dela ter que gesticular com as mãos para que ele se afastasse”, provocando também repreensão por parte de outros vereadores. “O episódio foi presenciado por servidores da Casa e encontra-se registrado pelo sistema de segurança”, diz o documento.