As movimentações políticas dos últimos dias resumem alguns dos principais desafios da oposição na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nO PT ainda patina na definição de seu projeto, com mais um adiamento no anúncio de um pré-candidato. Enquanto a deputada federal Adriana Accorsi, presidente da sigla em Goiás, tenta se esquivar da pressão para que assuma o projeto, o produtor rural Flávio Faedo prorrogou o prazo de decisão, reforçando que seu interesse no pleito continua baixo.\nNo PL, o almoço realizado pelo senador Wilder Morais pode até ter ajudado a avançar numa reaproximação, ainda vista como protocolar, com o deputado federal Gustavo Gayer, mas o envolvimento do senador Flávio Bolsonaro (RJ) com o escândalo do Banco Master atinge em cheio o bolsonarismo, a única bandeira da sigla em Goiás até o momento.