O Governo de Goiás protocolou nesta quinta-feira (2), junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma Ação Cível Originária (ACO) contra a União em busca de aumento nos repasses federais destinados a ações e serviços de saúde de média e alta complexidade.\nA partir de estudo realizado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), a peça aponta que Goiás tem a 11ª maior população do País, mas recebeu R$ 419,88 milhões em 2024, quantia que representa apenas o 18º maior valor em comparação com os outros estados e o Distrito Federal. “Especificamente entre 2023 e 2024, o valor repassado a Goiás cresceu 4,7%, enquanto os valores repassados às outras unidades federativas cresceram 16,8%”, completa a ação.\nA Procuradoria Geral do Estado (PGE) também defende que não há transparência em relação a critérios para definição dos valores e atribui ao governo federal “omissão inconstitucional e ilegal” em estabelecer e divulgar a metodologia de cálculo do rateio.