(Divulgação/Seduc)\nA secretária-adjunta da Secretaria Estadual de Educação, Helena Bezerra, será a nova titular da pasta. A decisão foi tomada por Daniel Vilela (MDB), que será empossado governador nesta terça-feira (31), e pela atual secretária, Fátima Gavioli (PSD), que irá deixar o cargo para ser candidata a deputada federal.\nO superintendente de Infraestrutura da Seduc, Gustavo Veiga Jardim, será o novo secretário-adjunto da pasta.\nA escolha de Daniel segue a lógica de busca por soluções caseiras para a formação de sua equipe, com a maior parte das trocas relacionadas à desincompatibilização dos auxiliares que fizeram parte da gestão do governador Ronaldo Caiado (PSD) para disputar as eleições.\nDuas das exceções, reveladas pelo Blog da Fabiana Pulcineli, serão as nomeações de Luiz Antônio de Oliveira Rosa para a presidência da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) e de Antônio Flávio de Oliveira na Controladoria Geral do Estado (CGE).