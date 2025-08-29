Prestes a assumir a presidência do PT goiano, em encontro estadual marcado para 13 de setembro, a deputada federal Adriana Accorsi afirma pela primeira vez que pode ser candidata a governadora em 2026. A declaração foi dada pela parlamentar em entrevista exclusiva ao podcast Giro 360, que pode ser ouvida na íntegra nos principais tocadores e no portal do POPULAR.\nAo ser perguntada sobre o tema, ela afirma que seu plano é disputar a reeleição, mas também aponta que o diálogo sobre o assunto será iniciado a partir de sua posse no PT. “Nós temos tempo para isso e eu não descarto. Estou muito honrada de ser lembrada pela população. É um grande orgulho ter o nome lembrado”, emenda, citando a última pesquisa Genial/Quaest, que a mostrou com 8% na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, empatada tecnicamente com o senador Wilder Morais (PL), que apareceu com 10%.