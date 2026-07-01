Prestes a lançar, na quinta-feira (2), sua pré-candidatura à reeleição, a deputada federal Adriana Accorsi dispara contra colegas de partido que insistem em seu nome para o governo e fomentam dúvidas nos bastidores sobre o projeto do PT em Goiás.\n“Tem um grupo de homens dentro do partido, brancos, héteros, que realmente não aceitaram a minha liderança e tentam me coibir de ser candidata à reeleição, que é o que eu quero”, afirma a presidente da legenda em Goiás, sem citar nomes. “Eu posso ser processada”, emenda.\n“Já falei ‘não’ desde o ano passado e as pessoas continuam insistindo, colocando notinhas, fazendo inferências junto ao PT nacional. Isso não é vontade do presidente Lula. Falei com ele pessoalmente quatro ou cinco vezes. Em momento algum ele falou isso para mim. Ele falou que jamais vai obrigar alguém a ser candidato”, relata Adriana, que divulgou nota à imprensa nesta terça-feira (30) evocando a expressão “não é não”, utilizada em movimento de combate ao assédio e à importunação sexual.