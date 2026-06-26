A deputada federal Adriana Accorsi festejou, nesta quinta-feira (25), a confirmação da presença do presidente nacional do PT, Edinho Silva, no evento de lançamento de sua pré-candidatura à reeleição, no dia 2 de julho.\nA parlamentar trata a participação do dirigente como um fator que pode afastar definitivamente as especulações sobre a possibilidade de ser “forçada” a disputar o governo estadual, garantindo um palanque mais competitivo para o presidente Lula em Goiás.\nIsso porque os rumores sobre sua presença na corrida pelo Palácio das Esmeraldas não foram encerrados após a confirmação do nome do ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno pelo PT goiano, que é comandando pela própria Adriana. Conforme informado por esta coluna na segunda-feira (22), lideranças petistas ainda demonstram ceticismo em relação ao prosseguimento do projeto de Luis Cesar.