Presidente do PT estadual, a deputada federal Adriana Accorsi defende que o candidato a governador da base do presidente Lula em Goiás deve ser filiado à sigla e diz esperar apoio do PSB ao projeto. Ela aponta o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin como “um aliado leal, que a gente conta”.\n“Temos um respeito muito grande e, em muitos estados, essa aliança vai se consolidar. A gente espera que aqui também o PSB venha para o palanque do presidente Lula. Então, não é o (palanque) do Marconi (Perillo, do PSDB), né? Marconi é contra Lula”, afirma a parlamentar à coluna. O contexto da declaração é o de anúncio de mudança no PSB goiano, que vai ser presidido por Aava Santiago, ainda filiada ao PSDB.\nApesar da migração partidária, a vereadora reforçou ao POPULAR que estará “na linha de frente” de Marconi na disputa pelo governo. E o PT também não negociava aliança com o tucano? Adriana responde: “Quando o PSDB tomou a decisão de ser oposição ao presidente Lula, da minha parte, isso ficou descartado. A reeleição do presidente Lula é a prioridade e eu, como presidenta, afasto essa possibilidade totalmente.”