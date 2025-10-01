Recém-chegada à presidência do diretório estadual do PT, a deputada federal Adriana Accorsi afirma à coluna que o partido definirá uma pré-candidatura ao governo estadual “em breve”, antes da virada do ano. A parlamentar argumenta que a intenção do partido é adiantar a decisão para ganhar mais tempo de pré-campanha, aumentando as chances de fortalecimento do nome escolhido e de garantir maior votação para o presidente Lula (PT), que deve ser candidato à reeleição. T\nTrata-se de um contraponto com as eleições de 2022, quando os petistas gastaram mais tempo em busca de uma aliança e Wolmir Amado foi lançado em abril. Adriana ressalta que o cenário atual é “muito diferente”. “Nós temos um cenário de muita nacionalização do debate e de crescimento do presidente Lula”, avalia.\nEla completa, no entanto, que a sigla pode apoiar um candidato de outro partido. “A intenção é definir uma chapa junto com as lideranças progressistas e com o presidente nacional (do PT, Edinho Silva)”, adianta.