Além do reforço às candidaturas de reeleição do governador Daniel Vilela (MDB) e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que disputa o Senado, o presidenciável Ronaldo Caiado (PSD) tem demonstrado uma motivação extra para a sua presença constante em Goiás nos últimos dias do primeiro turno: seu próprio desempenho. O ex-governador tem ressaltado a aliados a importância de encerrar o primeiro turno como o candidato a presidente da República mais votado no estado.\nAliados apontam que, na próxima semana, Caiado deve intercalar compromissos de campanha em São Paulo com retornos a Goiás sempre que possível. O último deles, agendado para a noite de 2 de outubro, última quinta-feira antes das eleições, deve ser o debate da TV Globo.\nAté o fim da pré-campanha, ele era o único nome que superava o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em uma unidade da federação. A última da pesquisa Quaest/TV Anhanguera mostrou empate técnico entre Flávio e o goiano, com o filho 01 do ex-presidente numericamente à frente. Uma nova rodada será publicada nesta quinta (24).