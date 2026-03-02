Os deputados estaduais discutem, nos bastidores, a possibilidade de ampliar o número de sessões híbridas da Assembleia Legislativa. Conforme apurado pela coluna, existem duas linhas na Casa. Uma defende que o ideal seria adotar o modelo nas três sessões ordinárias semanais.\nA outra prevê a manutenção das discussões e votações 100% presenciais ao menos uma vez por semana. A flexibilização visa, é claro, à adequação ao ano eleitoral, marcado pela intensificação de agendas nas bases no interior do estado.\nPelas regras atuais do regimento interno, a participação remota dos parlamentares só é permitida nas sessões ordinárias realizadas nas quintas-feiras. Apesar do receio de desgastes permear as conversas sobre o tema, um dos integrantes da cúpula da Alego garante que a efetivação da mudança é questão de tempo.