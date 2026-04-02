A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (1º) quatro projetos que reestruturam a carreira dos servidores da Casa, além da data-base, com reposição salarial de 4,26% e custo de R$ 5,7 milhões em 2026. Entre as propostas apresentadas pela mesa diretora, duas modificam leis estaduais.\nA primeira reestrutura parte do quadro de pessoal, com impacto de R$ 4,6 milhões em 2028. É a partir de quando vencerá o primeiro interstício bianual previsto para as progressões salariais verticais de 10%. A coluna apurou que a mudança beneficia 245 efetivos que ingressaram na Alego de julho de 2005 em diante.\nJá a segunda, aumenta em cinco pontos porcentuais as gratificações por aperfeiçoamento, que passam a ser de 35% e 40% para quem possui mestrado e doutorado, respectivamente, ao custo de R$ 316 mil neste ano. Outros dois projetos de resolução regulamentam as alterações internamente.