Com mais de dois meses de trabalho até o fim do ano, a Assembleia Legislativa já alcançou em 2025 o maior volume de títulos de cidadania apresentados da série histórica.\nOs deputados estaduais apresentaram 15 projetos de lei do tipo nas três sessões ordinárias da semana passada, chegando ao número de 184. Segundo os dados divulgados pela própria Alego, levantados pela coluna, o recorde anterior, de 173, foi registrado no ano passado.\nEsse tipo de proposta é considerado de baixa relevância, mas tem recebido cada vez mais atenção dos deputados estaduais pelo potencial de rendimento de dividendos políticos.\nO crescimento é vertiginoso. Em 2022 e 2023 foram 102 e 99, respectivamente.\nNa lista das últimas homenagens propostas estão a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o advogado João Paulo Brzezinski, conhecido por atuações na defesa do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). Os autores são Bia de Lima (PT) e Clécio Alves (Republicanos), respectivamente.