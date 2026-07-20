Os deputados estaduais apresentaram 174 projetos que concedem títulos de cidadania no primeiro semestre deste ano. Com isso, 2026 já é o segundo ano com maior volume de apresentação deste tipo de homenagem, que disparou desde o início da atual legislatura, em fevereiro de 2023, chegando à marca de 689. O número supera, e muito, a soma de todas as legislaturas entre 2011, quando as informações passaram a ser disponibilizadas pela Assembleia Legislativa, e 2022.\nEsta coluna mostrou no início do ano que em 2025 foram 243 propostas, superando o recorde de 173, registrado no ano anterior. Agora, a Alego alcança uma marca inédita para os primeiros meses do ano.\nNa última leva de homenageados estão a cantora sertaneja Simone Mendes, da dupla com Simaria, e o vereador Ronilson Reis (SD), ambos de autoria de George Morais (MDB), e a jornalista Malu Gaspar, em projeto de Cairo Salim (MDB).