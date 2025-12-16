Os deputados estaduais acertaram com o governo estadual que praticamente todas as emendas impositivas ao orçamento de 2026 serão genéricas, no formato conhecido como “guarda-chuva”. Ou seja: não terão objeto previamente definido.\nA estratégia foi adotada para garantir um pagamento mais ágil às prefeituras ou entidades no ano eleitoral. Isso porque os parlamentares poderão definir os destinatários por ofício, escolhendo aqueles que estarão com todas as certidões em dia nos primeiros dias de janeiro, quando a Secretaria Estadual de Relações Institucionais abrirá a primeira janela do ano para este tipo de mudança.\nHá, nos bastidores, um acerto para que a administração do governador Ronaldo Caiado (UB), que será herdada por seu vice, Daniel Vilela (MDB), faça o maior volume possível de execuções de emendas antes do fim do primeiro semestre.