Antes de ser aprovado na Assembleia Legislativa, na segunda-feira (22), o projeto de lei orçamentária (PLOA) do Estado de Goiás para 2026 sofreu alteração para elevar em R$ 24 milhões o valor destinado a emendas extras de deputados da base do governador Ronaldo Caiado (UB). O acerto inicial era de que seriam R$ 186 milhões divididos a 31 parlamentares. Por meio de emenda do relator do PLOA, deputado Lineu Olímpio (MDB), os valores para o programa Goiás do Crescimento passaram a R$ 210 milhões.\nO parlamentar afirma que houve pedido do governo para atender municípios não contemplados este ano. Segundo ele, não haverá necessariamente ampliação da cota dos deputados. Nos bastidores, parlamentares governistas também afirmam que o aumento poderia beneficiar deputados do PL diante de possível aliança do partido com o governo.