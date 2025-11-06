A mesa diretora da Assembleia Legislativa pretende propor, em breve, um projeto de resolução com o objetivo de restringir as viagens dos deputados estaduais para eventos no exterior, bancadas com recursos da Casa. A coluna apurou que a intenção do presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), é criar um comitê para avaliar a pertinência dos itinerários antes de sua liberação, restringindo a aprovação de pedidos. Também deve ser estabelecida uma quantidade máxima de parlamentares que podem participar de um mesmo evento.\nConforme mostrado aqui na semana passada, Bruno reuniu os colegas e pediu atenção a ações individuais que podem gerar repercussões negativas em contexto pré-eleitoral. As viagens tiveram destaque na conversa. Somente em outubro, 7 dos 41 deputados estaduais comunicaram que fariam viagens internacionais, sendo que Clécio Alves (Republicanos) e Paulo Cezar Martins (PL) apresentaram duas mensagens do tipo no mesmo período. No início deste mês, 5 deles estiveram fora do Brasil simultaneamente.