A Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) registrou mais de cinco vezes o gasto com diárias para servidores de janeiro a setembro deste ano na comparação com o mesmo período de 2024. Dados do Portal da Transparência do Legislativo apontam pagamentos de R$ 1,89 milhão em 2025, enquanto no ano passado as despesas até setembro somaram R$ 347 mil. Em todos os meses, foram R$ 397 mil.\nO presidente da Alego, Bruno Peixoto (UB), afirma que o salto está relacionado principalmente à criação do programa Deputados Aqui, que leva mutirão de serviços ao interior, e tem sido realizado todo fim de semana.\nSegundo os dados, 524 servidores receberam diárias, dos quais 150 embolsaram mais de R$ 5 mil por viagens acumuladas. Vinte ganharam mais que R$ 10 mil. O maior valor foi a um assessor comissionado: R$ 16,2 mil. A diária é de R$ 370 para cargos de assessoria e R$ 480 a diretores e secretários. Recentemente, servidores da Alego pediram para equiparar o valor ao do Ministério Público Estadual, de R$ 520. A direção diz que não há condições financeiras, mas avalia um reajuste menor.