Com a apresentação do número recorde de 243 projetos que concedem títulos de cidadania em 2025, a Assembleia Legislativa alcançou, na atual legislatura, iniciada em 2023, a marca de 515 homenagens. Levantamento feito pela coluna com base em dados divulgados pela própria Alego mostra que o número supera a soma de todas as legislaturas entre 2011, quando as informações passaram a ficar disponíveis, e 2022.\nNesse período de 12 anos, os deputados estaduais propuseram 388 matérias do tipo, sendo que a média anual (29) foi quase 10 vezes menor do que a quantidade registrada no último ano. A escalada dessas propostas foi iniciada em 2022, com 102 projetos. Nos dois anos seguintes foram 99 e 173, respectivamente. Os títulos de cidadão são considerados como matérias de baixa relevância legislativa, mas costumam render dividendos políticos aos parlamentares.