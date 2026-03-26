Aliados de Ronaldo Caiado (PSD) apontam que sua participação na corrida pelo Palácio das Esmeraldas continuará intensa, mesmo com a consolidação de sua agora provável candidatura à Presidência da República. Já são certas a presença nas redes sociais e a associação maciça de sua imagem à de seu sucessor, Daniel Vilela (MDB), que assume a chefia do Executivo em menos de uma semana e tentará a reeleição.\nAlém disso, o núcleo político do governo estadual não tem dúvidas de que o envolvimento irá além, com uma divisão entre agendas locais e em outros estados. “Difícil dimensionar isso hoje porque ele ainda vai começar um projeto, mas que ele vai ter que se desdobrar, isso é indiscutível”, resume um caiadista.\nOutro aliado próximo aponta que os movimentos dos últimos dias apenas recolocam Caiado no traçado original, uma vez que seu plano A sempre foi disputar o Palácio do Planalto. “Muito antes de Ratinho Júnior se tornar candidato e desistir, Caiado sempre disse que não trocaria o certo pelo duvidoso. E por um motivo muito simples: ele sabe que ninguém será forte fora se não fizer o dever de casa”, avalia.