Se não houver nenhuma nova reviravolta, a tendência é a de que Sandro Mabel (UB) confirme nesta quinta-feira (28) sua primeira vitória na Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn. A partir dos blocos articulados com participação ativa do presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), o prefeito deve formar a maioria e, assim, definir presidente e relator.\nNo entanto, os últimos ajustes do movimento que parece ter evitado mais um revés vieram na sequência de uma derrota acachapante na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, com a aprovação do projeto que revoga a taxa do lixo. É possível que o resultado seja revertido nas próximas etapas da tramitação, mas a CCJR, a mais importante da Casa, seguirá com uma composição hostil ao Paço Municipal. Dos 14 membros, 9 fazem parte do grupo que idealizou a CEI, incluindo o presidente Luan Alves (MDB), que se antecipou a exonerações e abriu mão de seus cargos na Prefeitura.