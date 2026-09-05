Integrantes da base governista pretendem aproveitar a presença de Ronaldo Caiado (PSD) em Goiás neste fim de semana para pedir uma maior participação nas campanhas do governador Daniel Vilela (MDB), candidato à reeleição, e da ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB), que busca vaga no Senado.\nO ex-governador iniciou a corrida presidencial no Entorno do Distrito Federal, no dia 16 de agosto, e voltará pela primeira vez ao estado neste fim de semana, para cumprir agendas no domingo (6) e, possivelmente, na segunda-feira (7).\nÉ consenso entre governistas que a intensificação da presença de Caiado nas próximas quatro semanas pode ajudar a evitar o avanço do bolsonarismo e consolidar tanto uma eventual vitória de Daniel no primeiro turno quanto a dianteira de Gracinha na corrida por uma das duas cadeiras de senador em disputa. É bom lembrar que o goiano perdeu terreno na corrida presidencial, de acordo com as últimas pesquisas de intenção de voto.