A advogada Ana Paula Rezende (MDB) reforçou a Daniel Vilela (MDB) o interesse em tentar viabilizar uma candidatura ao Senado nas eleições do ano que vem. Os dois tiveram conversa reservada na terça-feira (2), provocada por Daniel após a entrevista da filha do ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende ao POPULAR, na semana passada.\nAo virem em conjunto com queixas a respeito das dificuldades de viabilizar recursos para o Memorial Iris Rezende, as declarações de Ana Paula sobre o projeto político foram entendidas como recados de insatisfação à base governista. Foi, aliás, esse mal-estar que motivou o vice-governador a marcar a reunião.\nAliados dos emedebistas relataram à coluna que ela disse ao vice, e repetiu a outros interlocutores, não cogitar disputas por cadeiras na Assembleia Legislativa ou Câmara dos Deputados. Governistas ainda tateiam para entender como lidar com a situação, tendo em vista a garantia de vaga à primeira-dama Gracinha Caiado (UB), pré-candidata a senadora, e a demanda de outros aliados pela chapa majoritária.