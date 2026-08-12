Candidata a vice-governadora na chapa encabeçada pelo senador Wilder Morais (PL), a advogada Ana Paula Rezende (PL) cumprirá parte de suas agendas de campanha sozinha, com foco no eleitorado feminino e das classes C e D. Trata-se de dois públicos com os quais o bolsonarismo tem, tradicionalmente, pouca entrada.\nA coluna apurou que um dos focos desse trabalho solo da filha de Iris Rezende será em locais onde a lembrança do nome de seu pai é mais forte. Nesse sentido, uma das prioridades será Goiânia, especialmente a Região Noroeste.\nJá no interior, um dos pontos de partida para as visitas serão os bairros com casas construídas a partir dos mutirões e dos programas habitacionais implementados por Iris nas suas duas passagens pelo Palácio das Esmeraldas, nos anos 1980 e 1990. A equipe da candidata catalogou, com base nos arquivos deixados pelo ex-governador e ex-prefeito, cerca de 100 cidades goianas que possuem vilas com essas origens.