A migração da vereadora Aava Santiago para o PSB, partido que passará a comandar em Goiás, teve recepção mista no PSDB, onde pretende permanecer até a abertura da janela partidária, em março. A coluna apurou que o movimento, pactuado na segunda-feira, foi recebido com contrariedade por Marconi Perillo, chefe do tucanato e nome interessado na corrida pelo Palácio das Esmeraldas.\nO ex-governador pediu que a aliada aguardasse mais tempo o desenrolar das articulações pré-eleitorais antes de fechar qualquer acordo e lamentou a perda de um dos principais nomes de sua eventual chapa de deputados federais. Por outro lado, seus aliados apontam também que ele compartilhou um sentimento de “alívio”.\nO impacto da saída anunciada é, segundo integrantes da cúpula do partido, atenuado pelos desgastes que Aava poderia trazer ao projeto marconista devido à proximidade que ela tem com o presidente Lula (PT) e a primeira-dama Janja Lula da Silva.