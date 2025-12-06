O anúncio do senador Flávio Bolsonaro, que diz ter sido escolhido pelo pai, Jair, para ser candidato a presidente da República, indica um dos cenários vistos no Palácio das Esmeraldas como mais positivos para a construção do projeto nacional do governador Ronaldo Caiado (UB).\nA escolha atribuída ao ex-presidente dificulta a viabilização de uma candidatura presidencial de Tarcísio de Freitas (Republicanos), com efeitos diretos no posicionamento da federação UB-PP. Apesar de abrigar Caiado, o agrupamento partidário vinha acenando ao governador de São Paulo.\nO posicionamento do presidente nacional do UB, Antônio Rueda, sobre a novidade do clã Bolsonaro indica que não há entusiasmo em relação a Flávio. Em postagem no X (ex-Twitter), o cacique não citou nomes, mas escreveu que “não será a polarização que construirá o futuro, mas a capacidade de unir forças em torno de um projeto sério”.