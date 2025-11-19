A reunião que desembocou no anúncio da pré-candidatura do senador Wilder Morais (PL) a governador foi permeada por divergências a respeito do posicionamento do partido nas eleições do ano que vem. A coluna apurou que a maioria dos presentes, incluindo o deputado federal Gustavo Gayer, defendeu a tese de aliança com o governador Ronaldo Caiado (UB) e seu vice, Daniel Vilela (MDB). O pano de fundo é a prioridade à disputa pelo Senado.\nTambém ficaram expostas reclamações a respeito da postura de Wilder. Na visão de parte dos bolsonaristas, a combinação da ausência de movimentações e indisposição para conceder entrevistas com uma postura de oposição ao governo Caiado coloca o partido em dupla posição de fragilidade, facilitando a perda de quadros, especialmente prefeitos e deputados, para a base governista.