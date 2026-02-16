O anúncio do senador Wilder Morais, que afirmou no sábado ter garantido o aval de Jair Bolsonaro para disputar o Palácio das Esmeraldas, transformou em fratura exposta o racha que já era evidente no PL goiano.\nFavoráveis a uma aliança com o governador Ronaldo Caiado (PSD) e apoio a seu vice, Daniel Vilela (MDB), o deputado federal Gustavo Gayer e seu grupo ainda avaliam as estratégias que passam, primeiro, por uma tentativa de descredibilizar ou reverter o anúncio. Caso não sejam bem-sucedidos, eles não descartam até mesmo um desembarque da sigla. Qualquer que seja o desfecho, aliados do pré-candidato a senador garantem que o embate interno chegou a um ponto de não retorno.\nÉ neste contexto que Wilder dobra a aposta na associação de seu adversário interno com a esquerda, atribuindo o posicionamento ideológico ao MDB de Daniel. Gayer não faz diferente ao comparar o rival com a ex-deputada federal Joice Hasselmann, considerada uma traidora do bolsonarismo, fatia do eleitorado que os dois agora disputam à luz do dia.