Questionado nos bastidores por conta de sua agenda discreta desde a confirmação de sua pré-candidatura a governador, em fevereiro, Wilder Morais (PL) passou a intensificar o volume de compromissos no interior do estado.\nNa quarta-feira (17), o senador esteve em sete cidades na Região da Estrada de Ferro ao lado da advogada Ana Paula Rezende (PL), sua pré-candidata a vice-governadora. As agendas têm como um dos focos o diálogo com produtores rurais e devem seguir no fim de semana, com passagens por Rio Verde, onde participará da Queima do Alho, e Itumbiara.\nA sequência antecede o evento do PL com a presença do senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no dia 27 de junho, encarado internamente como um lançamento de seu projeto de disputa pelo Palácio das Esmeraldas. Um aliado de Wilder aponta que o ritmo será intensificado após o ato. “Conforme vai chegando perto das convenções, o negócio vai aquecendo. É natural dar uma esquentada na chama”, resume. O mesmo aliado minimiza a pressão por uma agenda mais intensa: “Está acontecendo no tempo certo.”