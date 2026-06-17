O MDB de Daniel Vilela ganhou quase 8,5 mil filiados desde o início de abril, em um período que coincide com a sua ascensão ao Palácio das Esmeraldas. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a legenda do governador, que tinha 114.195 mil filiados há pouco mais de dois meses, alcançou a marca de 122.671 no dia 8 de junho.\nImpulsionada por um mutirão realizado no dia 15 de maio, que se beneficiou da chegada de Daniel ao poder, a alta é a maior desde 2010. Entre junho de 2009 e o mesmo mês daquele ano, o MDB goiano saltou de 119.758 para 143.509 eleitores filiados, segundo informações disponibilizadas pelo TSE. O período coincide com a volta de Iris Rezende à disputa pelo governo estadual após passagem de pouco mais de cinco anos pela Prefeitura de Goiânia. Desde então, com a exceção de pequenas oscilações positivas, a maior legenda de Goiás passou por uma sequência de 16 anos perdendo quadros.