O Autódromo de Goiânia voltará a ficar fechado por até 45 dias, a partir de junho, para uma nova reconstrução do asfalto na curva 5, que se soltou durante as corridas da Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional. De acordo com o secretário estadual de Esporte e Lazer, Welington Peixoto (PRD), ações paliativas serão realizadas nesta semana para preparar a pista para o Moto 1000 GP, que ocorre no fim de semana, e para o Marcas e Pilotos Centro-Oeste, agendado para os dias 30 e 31 de maio.\n“O trabalho de recuperação do asfalto é de três dias, mas precisa de dar o tempo para a cura do asfalto. Foi justamente a cura que não ficou boa e começou a deteriorar”, explica Welington sobre a necessidade de paralisar as atividades.\nDe acordo com o auxiliar do governador Daniel Vilela (MDB), a gestão estadual vai notificar as empresas Interpub, detentora dos direitos de organização do MotoGP no Brasil, e a JZ Engenharia, responsável pela pavimentação, para a realização das obras. Além disso, o governo decidiu solicitar dois laudos técnicos: um da Goinfra e outro externo, sob a responsabilidade de uma empresa que ainda será definida.