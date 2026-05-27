A Prefeitura de Goiânia discute a elaboração de um Programa de Autonomia Financeira da Assistência Social (Pafas), com regulamentação de repasses para pequenas reformas e manutenção de unidades como os Centros de Referência de Assistência Social, tanto os gerais (Cras) quanto os especializados (Creas).\nA proposta, que terá de passar pela Câmara de Goiânia, será estruturada aos moldes de programas criados recentemente para as unidades de Educação (Pafie) e Saúde (Pafus), que são duas das principais apostas do prefeito Sandro Mabel (UB) para a primeira metade de sua gestão.\nO Pafas também é mencionado pela vice-prefeita Cláudia Lira (Avante) como um dos principais motivos para o abandono da ideia de ser candidata a deputada federal. Com a decisão, ela ficou livre para se tornar prefeita interina a partir desta quarta-feira (27), quando Mabel inicia viagem a Portugal, até 5 de junho. “Vamos cuidar da cidade. A cidade está aí com uma série de desafios”, justifica Cláudia, que não assumiu o comando do Paço Municipal na viagem anterior de Mabel, a Nova York, no início do mês.