O Tribunal de Contas do Estado (TCE) dará início, nos próximos dias, a uma auditoria para verificar a aplicação de emendas impositivas destinadas pelos deputados estaduais a dez municípios goianos, definidos via sorteio. Considerando os valores efetivamente enviados pelo Governo de Goiás em 2025 a essas cidades a partir da indicação dos parlamentares, serão fiscalizados R$ 30,6 milhões, que representam 6,8% do total de R$ 445 milhões executados no mesmo período.\nSegundo o órgão, será auditada a conformidade em relação à destinação prevista inicialmente, além de transparência e rastreabilidade, seguindo as deliberações recentes do Supremo Tribunal Federal (STF). O trabalho é relatado pelo conselheiro Sebastião Tejota, presidente em exercício do tribunal, e abrange dois municípios em cada uma das mesorregiões goianas: Norte, Noroeste, Centro, Leste e Sul.