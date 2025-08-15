O secretário de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços de Goiânia, Diogo Franco, trabalha para viabilizar candidatura a deputado federal pelo Podemos no Pará.\nO auxiliar do prefeito Sandro Mabel (UB) tem ido sempre que pode ao estado da Região Norte. Por lá, além de visitar municípios, grava vídeos para alimentar um de seus perfis no Instagram, onde se apresenta como “defensor dos direitos dos cidadãos” e aponta “comprometimento com o desenvolvimento do Pará”. No outro, menciona que é advogado e cita o cargo público que ocupa na capital goiana.\nFranco afirma à coluna que buscará cadeira na Câmara dos Deputados como candidato e que terá apoio do senador paraense Zequinha Marinho (Podemos), amigo de sua família. “Eu tenho aproveitado feriados e fins de semana para ir ao Pará. Tirei 10 dias de compensações que tinha por conta dos mutirões (no fim de semana) e rodei os municípios. Eu tenho andado por lá. Ele (Zequinha) me lançou esse desafio e me apontou como o candidato dele. Não sou um candidato dele, mas sim o (único) candidato dele”, comenta.