O prefeito Sandro Mabel (UB) pretende iniciar, possivelmente a partir de fevereiro, uma série de ações que darão o tom de sua gestão até 2028 e visam também uma melhoria de sua aprovação junto aos goianienses.\nO primeiro passo, já iniciado, tem foco no ajuste de problemas que persistem na zeladoria da capital. Mabel tem cobrado mudança de postura da Comurg, especialmente em relação à roçagem, e promete acelerar o recapeamento asfáltico. “Não entra na cabeça dele que alguns problemas persistam nessa área da zeladoria. A fase de arrumação da casa já passou”, afirma um auxiliar.\nSimultaneamente, o Paço Municipal prepara dois grandes pacotes de investimento. O primeiro deles é chamado provisoriamente de “Uma Nova Saúde para Goiânia” e prevê, entre outras ações, a construção de UPAs nas principais regiões da cidade. A promessa é que as unidades terão “padrão Cora”, em referência ao Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás.