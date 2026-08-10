Vanderlan Cardoso, Ronaldo Caiado e Daniel Vilela juntos em evento de lançamento da pré-candidatura de reeleição do senador (KevenLucas/Divulgação)\nAssim como ocorre na recente reaproximação entre os tucanos Ernesto Roller e Marconi Perillo, a base governista também reúne em sua chapa majoritária candidatos à reeleição que há pouco tempo rivalizavam e travavam um embate que foi parar na Justiça. Em 2020, o agora governador Daniel Vilela (MDB) moveu uma queixa-crime por calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD).\nO episódio ocorreu durante o segundo turno das eleições de 2020. À época, o pai de Daniel, Maguito Vilela, era candidato a prefeito e estava internado na UTI em São Paulo em decorrência de complicações da Covid-19. Vanderlan, seu adversário no pleito, concedeu declarações à imprensa acusando a campanha do MDB de cometer "estelionato eleitoral" e criar uma "farsa" em torno do real estado de saúde de Maguito.