Os Ministérios Públicos Federal (MPF) e Estadual (MPGO) pediram à Justiça Federal que obrigue o Estado de Goiás, através da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semad), a apresentar, em 48 horas, um plano emergencial para o Aterro Ouro Verde, em Padre Bernardo, no Entorno do Distrito Federal.\nA procuradora da República Nádia Simas Souza e a promotora Flavian Cristiane Viga da Silveira Brissant alegam, em pedido de concessão de tutela cautelar incidental de urgência, falta de capacidade financeira da Ouro Verde para cumprir o plano. Elas também apontam para o risco iminente de novos desabamentos por conta do período chuvoso.\nO principal risco no momento, defendem os MPs, é o de rompimento de alguma das lagoas de chorume, com “liberação súbita de grandes quantidades de efluentes altamente contaminantes”, “desencadeando, assim, impactos socioambientais significativos e de difícil recuperação”.