Diferentemente do efeito observado em 2024, quando a visita de Jair Bolsonaro impulsionou o interesse no Google por Fred Rodrigues (PL), que chegou à frente no fim do primeiro turno da disputa pela Prefeitura de Goiânia, a vinda do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) em 27 de setembro não gerou, ao menos até agora, o mesmo impacto para Wilder Morais (PL), que é candidato ao governo estadual.\nEmbora o senador pelo PL tenha registrado um leve incremento nas buscas, saltando do patamar de 10 pontos nos dias anteriores para 18 na data do ato político e atingindo o pico de 31 pontos na quarta-feira (30), ele continuou distante do governador Daniel Vilela (MDB).\nNesse mesmo período, as pesquisas pelo candidato à reeleição dispararam. O emedebista passou de 37 pontos no dia 26 para 46 no dia da visita do filho 01 do ex-presidente à capital, atingindo o pico de 100 pontos de toda a campanha três dias depois. O levantamento feito pela coluna considerou o período de 14 de agosto a esta quinta-feira (1º).