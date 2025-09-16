Presidente da Alego, Bruno Peixoto (Wesley Costa / O Popular)\nPoucos dias após declarar apoio ao ex-governador Marconi Perillo e anunciar que vai se filiar ao PSDB, o ex-presidente da Câmara de Rialma Paulinelly Geraldo Carneiro pediu exoneração do cargo de secretário de Assuntos Institucionais da Assembleia Legislativa.\nEm documento obtido pela coluna, Paulinelly justifica que o pedido de exoneração ocorreu "por motivos pessoais e políticos, para que minhas decisões não prejudiquem o presidente deputado Bruno Peixoto (UB)", a quem chama de "meu chefe", "amigo pessoal" e "irmão".\nHá pouco mais de uma semana, Paulinelly esteve com Marconi, que visitava a Alego, e declarou apoio à sua pré-candidatura a governador. Esta coluna mostrou no fim de semana que ele decidiu trocar o MDB do vice-governador Daniel Vilela pelo PSDB.