Os três integrantes do primeiro escalão do governo estadual que deixarão seus cargos na semana que vem para serem candidatos a deputado federal devem emplacar seus sucessores na futura gestão do vice-governador Daniel Vilela (MDB).\nA coluna apurou que o presidente do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Delegado Waldir (UB), indicou o diretor técnico do órgão, Odair José Soares, para seu cargo. Já o presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Pedro Sales (PSD), definiu com o emedebista que quem fica em seu lugar é a atual vice-presidente, Eliane Simonini Baltazar. No caso da Secretaria Estadual de Educação, Fátima Gavioli (PSD) acertou a indicação de integrantes de sua equipe. A intenção é que dois nomes “técnicos” fiquem no comando da pasta por ao menos três meses de abril até o fim de 2026.