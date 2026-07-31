Entre uma série de números que reforçam a posição de favoritismo do governador Daniel Vilela (MDB) na disputa pelo Palácio das Esmeraldas, a nova rodada da pesquisa Genial/Quaest traz uma novidade. O instituto mediu, pela primeira vez, a aprovação e a avaliação do atual governo, iniciado em abril. Entre os 1.104 entrevistados, 64% disseram aprovar a gestão de Daniel, enquanto 12% desaprovam e 24% não souberam responder. Em outro quesito, 53% disseram ter uma visão positiva do trabalho realizado, contra 28% de regular e apenas 4% de negativo. O restante não soube ou não quis responder.\nEstudos apontam, com frequência, relação entre saldos positivos desse tipo de levantamento e a probabilidade de vitória nas urnas. Não houve pesquisa Quaest para avaliar o desempenho de Ronaldo Caiado (PSD) nesse mesmo período da disputa de 2022, mas esta coluna encontrou outros levantamentos que mostraram o ex-governador com patamares semelhantes ou até inferiores.