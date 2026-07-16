Diferentemente do que ocorreu com o lançamento da pré-candidatura presidencial do então governador Ronaldo Caiado (PSD), em Salvador, é baixa a mobilização de goianos para a convenção nacional do PSD, que confirmará o projeto no próximo dia 26, em São Paulo.\nAté o momento, poucos prefeitos da base governista confirmaram presença. Apesar de não haver um número certo, gestores municipais ouvidos pela coluna relatam que a tendência é a de que a categoria seja representada por uma comitiva de cerca de 30 nomes. O ato realizado na capital baiana, em abril de 2025, contou com a presença de 132 prefeitos.\nA coluna ouviu que há empecilhos como os altos custos e a sequência de eventos políticos e festivos do mês de julho, como as convenções estaduais, romarias e exposições agropecuárias. “O Caiado tem sido muito gentil com os prefeitos. Ele tem ligado para vários, mas deixa todos muito à vontade. Ele sabe que os prefeitos já se esforçaram para prestigiá-lo antes”, comenta um deles.