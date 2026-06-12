Último dos cinco pré-candidatos a entrar na disputa pelo Senado pela base do governador Daniel Vilela (MDB), Gustavo Mendanha (PRD) não vai à quarta edição do Pra Frente Goiás, que será realizada neste sábado, em Uruaçu. O desfalque de um dos nomes da chapa majoritária governista tem relação com o fato de Mendanha ter entrado na corrida recentemente.\nO ex-prefeito de Aparecida de Goiânia justifica que tinha um compromisso familiar marcado antes da definição de seu projeto político. O curioso é que, mesmo se comparecesse, ele não teria o mesmo destaque dado aos também senatoriáveis Alexandre Baldy (PP), Gracinha Caiado (UB), Vanderlan Cardoso (PSD) e Zacharias Calil.\nÉ que todo o material gráfico, incluindo a lona utilizada no palco, tem alto custo e é o mesmo das três edições anteriores, quando havia quatro nomes no páreo. O núcleo político do Palácio das Esmeraldas ainda não definiu como resolverá o problema para a edição de Itumbiara, no dia 27 de junho, com presença confirmada do aparecidense.