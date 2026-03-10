Os partidos de pequeno e médio porte da base governista iniciaram uma articulação conjunta para a formação de chapas de olho nas 41 cadeiras da Assembleia Legislativa. A ação é coordenada pelo ex-deputado estadual Samuel Belchior (MDB), que age em nome do vice-governador Daniel Vilela (MDB). Ele se reuniu na tarde desta segunda-feira (9) com os dirigentes estaduais do Agir, Avante, Mobiliza, Podemos e Solidariedade, que compõe federação com o PRD.\nDe acordo com um dos presentes, a intenção é levantar a situação de cada chapa e todos os prováveis pré-candidatos para encaixá-los de acordo com o perfil das nominatas de cada sigla. O Agir, por exemplo, deve concorrer com apenas uma candidata à reeleição: Rosângela Rezende. Já o Avante não aceitará deputados estaduais.\n“A intenção é encaixar todo mundo para que a base do governo não perca ninguém por falta de espaço. Não queremos deixar que alguém acabe indo para outro contexto”, resume o presidente de uma das legendas. Um novo encontro está previsto para sexta-feira (13).