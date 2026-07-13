O vereador Wellington Bessa (Mobiliza) confirma a esta coluna a intenção de discutir com o prefeito Sandro Mabel (UB) a possibilidade de deixar a liderança do Paço Municipal na Câmara de Goiânia.\nO parlamentar é pré-candidato a deputado estadual e aponta “preocupação” com a disputa eleitoral e as atribuições como representante da Prefeitura no Legislativo goianiense.\n“Antes de tomar qualquer decisã, de permanecer ou sair da liderança, eu vou conversar com ele (Mabel), inclusive para saber quais matérias serão aprovadas, quais são as demandas. Para mim, é essencial conversar e poder alinhar, ver se é o caso de permanecer ou sair”, afirma.\nBessa, aliás, se diz satisfeito com os resultados alcançados junto aos colegas em seu período de liderança, iniciado há cerca de 10 meses. “A gente conseguiu dar uma tranquilizada. O clima está um pouco diferente. A gente fica feliz com o atual cenário, com a parceria dos vereadores”, avalia.