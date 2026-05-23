O governador Daniel Vilela (MDB) pretende lançar o Pequi Bank no dia 15 de junho, com anúncio da entrega de cartões da bandeira da Mastercard a cerca de 9 mil alunos da rede estadual. O evento marcará o início da migração do programa social, que paga até R$ 150 mensais a estudantes a partir do 9º ano do ensino fundamental, para a nova plataforma digital. O processo deve seguir em etapas, alcançando os cerca de 260 mil alunos até o fim de 2026.\nAlém disso, a previsão é incluir a liberação de algumas linhas de crédito da Goiás Fomento no ato inaugural do Programa de Empreendedorismo, Qualificação e Integração de Soluções Financeiras, nome oficial do projeto. De acordo com o presidente da agência, Rivael Aguiar, o Pequi abarcará primeiro os financiamentos voltados para capital de giro. “Estamos estudando maneiras de criar condições mais favoráveis para o cliente que utilizar o cartão, como juros mais baixos e prazos maiores”, adianta.