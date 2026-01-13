Pré-candidatos a deputado estadual e federal do PL apontam que a indefinição sobre lançamento de candidatura própria ao governo ou apoio ao vice-governador Daniel Vilela (MDB) começou a atrapalhar a formação de chapas proporcionais da sigla. A visão é compartilhada por defensores das duas teses.\nUm dos aliados do deputado federal Gustavo Gayer, interessado em disputar o Senado em acerto com a base governista, demonstra preocupação: “Ficam nesse embate e estão esquecendo do principal para o fortalecimento de um partido”, reclama, sob a condição de anonimato.\nPartidário do lançamento da candidatura do senador Wilder Morais ao Palácio das Esmeraldas, o ex-presidente da Assembleia Legislativa Lissauer Vieira concorda. Ele quer voltar à Alego e defende que o acerto entre as duas alas precisa acontecer até o início de fevereiro. “Outros estão saindo na frente enquanto o partido está perdendo tempo nessa discussão. Ninguém vai se filiar ao partido sem definição de um projeto majoritário”, afirma.