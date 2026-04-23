Após meses de rusgas internas entre o deputado federal Gustavo Gayer e o senador Wilder Morais, bolsonaristas veem avanços no sentido de uma pacificação no PL de Goiás. O otimismo entre integrantes do partido se deve principalmente a gestos recentes de Gayer. Em duas publicações nas redes sociais, ele mencionou a pré-candidatura de Wilder ao governo estadual e o parabenizou pela posição contrária à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal.\nAlém disso, o pré-candidato ao Senado declarou recentemente, ao site Folha Z, que está “fazendo campanha para o correligionário”. Aliados dos dois congressistas apontam que essa sequência começou a criar um clima para que eles possam dividir o palanque na próxima visita do senador fluminense Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República pelo PL, a Goiânia. A agenda está prevista para o dia 23 de maio.