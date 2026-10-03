Enquanto o governador Daniel Vilela (MDB) e o ex-deputado estadual Luis Cesar Bueno (PT) exploraram, respectivamente, seus padrinhos Ronaldo Caiado (PSD) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em todos os programas eleitorais exibidos na TV, o senador Wilder Morais (PL) fez um uso muito mais tímido da imagem de Jair Bolsonaro e do presidenciável Flávio Bolsonaro, ambos filiados ao seu partido.\nLevantamento feito por esta coluna com auxílio de ferramentas de inteligência artificial mostra que a propaganda de Daniel citou seu antecessor 63 vezes. Luis Cesar fez referências ao petista em 62 ocasiões. O marketing de Wilder não apostou na mesma estratégia.\nApesar de imagens ao lado das principais lideranças bolsonaristas terem surgido com uma frequência um pouco maior, especialmente com a veiculação de mensagens gravadas por Flávio em Brasília, as referências diretas aos integrantes da família que pretende voltar ao Palácio do Planalto só apareceram em três roteiros. A primeira delas foi exibida em 7 de setembro, quando a campanha recuperou um vídeo gravado com Jair e, em seguida, seu filho 01 disse que o ex-presidente “sempre confiou” no aliado goiano “porque ele enxerga Goiás como poucos enxergam”. Em outro programa, o mesmo personagem aponta que “o presidente Bolsonaro sempre falou bem de Wilder”.