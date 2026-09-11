A Prefeitura de Goiânia inaugura nesta sexta-feira (11) a metronização do BRT Norte-Sul, com extensão total de 18 quilômetros. O prefeito Sandro Mabel (UB) aproveitará o evento para apresentar um estudo que prevê a implantação de serviços expressos e semiexpressos, com número de paradas reduzido nos corredores nos BRTs.\nDe acordo com o levantamento realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo (SET) e pelo consórcio RedeMob, as novas modalidades podem levar os ônibus a velocidades médias de 30 a 35 km/h. Metrôs analisados em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte operam, em geral, na faixa de 30 a 37 km/h.\nDe acordo com a administração municipal, a semaforização sincronizada por inteligência artificial elevou, no corredor Leste-Oeste, a velocidade média de 16 km/h para mais de 21 km/h e reduziu em até 15 minutos o trajeto entre os terminais Novo Mundo e Padre Pelágio. A meta com as linhas que serão implementadas é fazer todo esse percurso em cerca de 25 minutos. Em agosto, O POPULAR percorreu o trajeto em 52 minutos.